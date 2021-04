Miguel Oliveira e o circuito de Jerez de la Frontera: «Queremos ter um resultado sólido»

Miguel Oliveira (KTM) afirmou esta quinta-feira que espera um "resultado sólido" no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, referindo que a equipa tem potencial para alcançar um bom resultado.

"Queremos ter um resultado sólido. Temos potencial, no Qatar e Portimão éramos dos mais fortes para conseguir bons resultados, mas não foi possível conseguir os resultados que pretendíamos", afirmou em conferência de imprensa.

No circuito espanhol de Jerez de la Frontera, Miguel Oliveira espera que os pneus, que têm causado diversos problemas neste arranque de temporada, "não sejam assunto".

O piloto português considerou ainda que o MotoGP está cada vez mais competitivo e que o futuro pertence a esta nova geração.

"Hoje em dia é necessário muito trabalho para aqui chegar e para aqui continuar. Já era difícil estar aqui, mas nos últimos cinco a sete anos ficou ainda mais difícil. O futuro é desta jovem geração", referiu.

O Grande Prémio de Espanha de MotoGP vai decorrer no domingo, dia 2 de maio. Miguel Oliveira chega à quarta prova da temporada no 18.º lugar do Mundial, com quatro pontos, em igualdade com Valentino Rossi e Luca Marini.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) lidera o Mundial de MotoGP com 61 pontos, seguindo-se Francesco Bagnaia (Ducati) com 46 e Maverick Viñales (Yamaha) com 41.