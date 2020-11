Miguel Oliveira e o GP Portugal: «Os fãs podem esperar um grande espetáculo»

Miguel Oliveira, 10º classificado do Mundial de MotoGP, com 100 pontos somados em 13 corridas, despede-se de uma das épocas mais especiais da sua carreira no GP Portugal, em Portimão, que marca o regresso do Mundial de velocidade ao nosso país oito anos depois da última corrida no Autódromo do Estoril.





Chamado à conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio, juntamente com as grandes figuras do Mundial, Oliveira deixou desejos de que esta seja uma grande corrida. "Estou muito feliz, muito entusiasmado por correr em casa. Ter a oportunidade - apesar de ser uma época diferente - de ter um Grande Prémio em casa é fantástico, especialmente por ser a última corrida, onde todos estão um pouco mais relaxados e podemos aproveitar a corrida. Penso que os fãs podem esperar um grande espetáculo, porque esta pista é muito diferente do que vemos pelo mundo. Espero ter uma boa prestação para que os fãs tenham uma razão extra para gostarem da corrida", assumiu o piloto da KTM, de 25 anos.Com o título mundial já entregue, alguns dos melhores pilotos escolheram os principais destaques do ano e mostraram-se rendidos à época do português: Jack Miller, Joan Mir, Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso (para além do próprio Oliveira) escolheram a corrida do GP Estíria – ganha por Oliveira – como a melhor de 2020 e consideraram que a batalha (com Pol Espargaro e Jack Miller) foi a melhor do ano. A ultrapassagem de Miguel aos dois pilotos na última curva também foi escolhida por muitos como a melhor do ano.Pol Espargaro, espanhol da KTM oficial que vai deixar a equipa para rumar à Honda, deixou no ar algum azedume. Ignorou Oliveira em quase todas as respostas e identificou a KTM como a ‘surpresa do ano’. "Ainda nem acredito no nível que a moto atingiu."