Miguel Oliveira e o regresso à Indonésia: «Traz-me boas recordações»

Miguel Oliveira estará no próximo fim de semana de regresso a um traçado onde no ano passado foi muito feliz. O piloto português da RNF Aprilia venceu o GP da Indonésia de 2022 debaixo de chuva e, como não poderia deixar de ser, guarda boas memórias da sua passagem pelo circuito internacional de Mandalika, que se estreava no Mundial de MotoGP."O GP da Indonésia traz-me boas recordações. Ganhei a corrida no ano passado e isso dá-me motivação para a prova deste ano. Vamos iniciar uma sequência de três corridas seguidas e é importante para nós voltar aos bons desempenhos, principalmente nas qualificações. Estou confiante e ansioso por voltar a este circuito", explicou o piloto, em declarações à assessoria de imprensa da equipa italiana.A corrida sprint do GP da Indonésia realiza-se sábado, às 8 horas portuguesas, e a corrida principal domingo, à mesma hora.