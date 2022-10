Miguel Oliveira e o resultado "agridoce" no GP da Austrália: «Desistir é algo que não me assiste»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MiguelOliveira88 (@88migueloliveira)

Saído do 24.º e último lugar no GP da Austrália, com uma 'long lap penalty' para cumprir, Miguel Oliveira terminou em 12.º lugar, somando 4 pontos: o português cruzou a meta a 13,606 segundos do vencedor, o espanhol Alex Rins (Suzuki), depois de ter recuperado 12 posições. A chuva que se abateu sobre o circuito de Philip Island logo ao início da manhã deixava boas perspetivas ao piloto português, que registou o quarto melhor tempo na sessão de 'warm up'. Mas o tempo melhorou e a corrida foi já disputada com sol e piso seco.O piloto de Almada está agora no 10.º posto num campeonato em que Francesco Bagnaia (Ducati) é agora o novo líder com 233 pontos, mais 14 do que o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que abandonou a prova devido a queda."Óbvio que o resultado foi agridoce depois do ritmo que mostrei, no entanto limitamos os danos e trouxemos pontos para casa. Obrigado a minha equipa pelo esforço e a mim também já que DESISTIR é algo que não me assiste", escreveu Miguel Oliveira na sua página de Instagram.