Miguel Oliveira e os testes na Malásia: «Estar perto dos pilotos de fábrica é um objetivo»

Miguel Oliveira já está de mangas arregaçadas para dar início à época de 2023. O piloto português, que trocou a KTM pela Aprilia RNF no final da época passada, vai colocar no próximo fim de semana as mãos na sua nova moto e rodar no circuito de Sepang, numa sessão de testes oficiais que terá lugar na Malásia.Oliveira, que tem como companheiro de equipa o espanhol Raul Fernandez, mostra-se ansioso pela ação. "Seria muito bom se pudesse aproximar-me do Aleix (Espargaró) e do Maverick (Viñales) neste teste. Estar perto dos pilotos de fábrica é definitivamente um objetivo", explicou.O português contou depois o que será feito em Sepang. "Esperamos testar pequenas coisas. O nosso foco é construir uma base forte e perceber o que pode ou não funcionar para mim. Trata-se de um teste, vamos filtrar algumas coisas. O importante é eu habituar-me à moto."