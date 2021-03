Miguel Oliveira foi este domingo o 11.º mais rápido no segundo dia de testes em Losail no Qatar, ao parar o cronómetro na sua melhor volta em 1:54.666 minutos. O piloto português até melhorou em relação à véspera, onde tinha rodado a sua melhor volta em 1:55:044, mas acabou por cair na tabela.





Este domingo o mais rápido foi Fabio Quartararo, o único abaixo dos 1:54 (1:53.940), à frente de Jack Miller (1:54.017) e Aleix Espargaró (1:54.152). As Honda, que durante a manhã comandaram, acabaram por não melhorar, com Stefan Bradl a ser quinto (1:54.210) e Pol Espargaró somente 12.º (1:54.673).Quanto às restantes KTM, Danilo Petrucci foi o 21.º, com 1:55.795, ao passo que Iker Lecuona foi 23.º (1:55.873). Já Brad Binder, o colega de Miguel Oliveira na equipa de fábrica, ficou em 24.º, com 1:55.944.