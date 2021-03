Miguel Oliveira em 12.º no primeiro de três dias de testes de MotoGP

O português Miguel Oliveira (KTM) foi esta quarta-feira o 12.º entre os 28 pilotos em pista no primeiro de três dias de testes de pré-temporada de MotoGP, que decorrem no Qatar, mas fez o seu melhor tempo até agora.O piloto de Almada registou o tempo de 1.54,526 minutos na 50.ª de 58 voltas efetuadas ao traçado de Losail, terminando a 1,343 segundos do mais rápido, que voltou a ser o australiano Jack Miller (Ducati).





Miller, que parece ter encontrado a afinação correta para a sua Desmosedici, não só bateu o recorde do circuito qatari, com o tempo de 1.53,183 minutos, como conseguiu a melhor velocidade de ponta jamais registada neste traçado, com 352,9 quilómetros por hora, batendo por 0,7 km/h a velocidade conseguida pelo espanhol Marc Márquez (Honda) em 2019.Márquez tinha, também, o recorde do circuito, com 1.53,380 minutos.Hoje, os seis mais rápidos terminaram dentro do segundo 53.Miguel Oliveira melhorou o seu registo em 140 milésimos de segundo, num dia em que os pilotos tentaram adiantar trabalho, pois prevê-se uma tempestade de areia para sexta-feira, último dia desta segunda bateria de testes.Ainda assim, o português voltou a ser o melhor dos pilotos KTM, pois o sul-africano Brad Binder voltou a cair, tal como já tinha feito no domingo, e não foi além do 20.º registo do dia."Foi mais um dia positivo, naquele que foi o típico dia de testes, em que experimentámos muitos itens para os poder homologar este ano. Terminámos mais rápidos do que nos primeiros dois dias e o nosso ritmo também melhorou", referiu Miguel Oliveira.O piloto português realçou o facto de ter feito melhor do que na primeira bateria de testes, "apesar de o foco não ter sido melhorar o tempo por volta".Os pilotos voltam à ação na quinta-feira, para o segundo dos três dias de testes."Obviamente que o objetivo é melhorar nos próximos dois dias, porque neste momento não somos suficientemente competitivos para estar próximos do topo", concluiu Miguel Oliveira.O Mundial de MotoGP arranca em 28 de março neste mesmo traçado de Losail.Portimão acolhe a terceira ronda do campeonato, em 18 de abril.