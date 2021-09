Miguel Oliveira foi esta terça-feira o 12.º mais veloz no primeiro dia de testes de meio de temporada realizados no traçado de Misano, em São Marino. O piloto português fez 66 voltas e fixou a sua melhor marca em 1:32.177 minutos, a 0.653 segundos do mais veloz, o italiano Pecco Bagnaia (1:31.524).





De acordo com diretor desportivo Mike Leitner, tanto Oliveira como Brad Binder (10.º, com 1:32.169) estiveram em pista a tentar solicionar os problemas recentes da máquina austríaca, ao passo que o piloto de testes Dani Pedrosa trabalhou já de olho no futuro.Na quarta-feira segue a ação em Misano, agora num dia especial para dois rookies do MotoGP na temporada passada, já que Remy Gardner e Raul Fernandez vão ter a sua primeira chance de pilotar uma máquina da classe rainha, ambos na KTM - no caso na Tech3 KTM Factory Racing.