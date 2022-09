Miguel Oliveira em 16.º no regresso de Marc Márquez às MotoGP

Day 1 of the #MisanoTest in the books @PeccoBagnaia takes it all! The Italian tops the afternoon session and the combined classification ? #MotoGP | ?? pic.twitter.com/NRgjCskb9T — MotoGP™ (@MotoGP) September 6, 2022

Miguel Oliveira fixou esta terça-feira o 16.º melhor tempo no primeiro de dois dias de testes de MotoGP realizados no traçado de Misano, em San Marino. Com 1.32.366 minutos, o português da KTM, que não terá utilizado qualquer evolução para a nova temporada, ficou a cerca de um segundo da melhor marca do dia, fixada pelo italiano Pecco Bagnaia (1.31.292).A jornada de Misano ficou marcada pelo regresso de Marc Márquez às pistas e, ainda que o espanhol tenha confessado ter sentido mais dores do que prazer, a verdade é que as boas indicações estiveram lá. Pelo menos no andamento, que não foi nada mais lento do que o miolo do pelotão. O 93 foi o 18.º mais rápido, com 1.32.395 minutos, um registo ligeiramente mais lento do que o de Miguel Oliveira.