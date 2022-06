Miguel Oliveira em 19.º após treinos livres do GP da Catalunha

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira na 19.ª posição após as duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, nona prova do Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo.

O piloto luso da KTM fez a sua melhor volta na sessão da tarde, em 1.40,821 minutos, terminando a 1,419 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

O também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) foi segundo classificado, a 0,303 segundos do companheiro de equipa, e o italiano Enea Bastianini (Ducati) terceiro, a 0,488 segundos.

Na primeira sessão, Miguel Oliveira tinha sido oitavo enquanto o espanhol Alex Rins (Suzuki) liderou a tabela de tempos.

Mas com a temperatura a subir na sessão da tarde, os tempos acabaram por cair. O piloto luso ainda melhorou 0,080 segundos, mas insuficiente para ir além do 19.º lugar da tabela combinada.

Desta forma, Miguel Oliveira terá, ainda, a oportunidade de lutar por um lugar entre os dez mais rápidos na terceira sessão de treinos livres, que se disputa na manhã de sábado, e, assim, conseguir uma vaga direta na segunda fase da qualificação (Q2), no sábado.

Fábio Quartararo (Yamaha) chega a esta nona ronda na liderança do campeonato, com 122 pontos, enquanto o piloto português é 11.º, com 50.