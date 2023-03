Miguel Oliveira em 6.º no primeiro dia de testes em Portimão

O piloto português Miguel Oliveira fez este sábado o sexto tempo mais rápido no primeiro de dois dias de testes oficiais de pré-temporada, realizado no traçado ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Oliveira foi um dos três Aprilia que ficou nessas seis primeiras posições, o que confirma o bom andamento das máquinas italianas tendo em vista o arranque da temporada.Com 1:39.466 minutos como melhor registo num dia no qual fez 75 voltas, o piloto português ficou a 0,695 segundos da volta mais rápida, fixada pelo italiano Francesco Bagnaia, com 1:38.771, ficando ainda atrás de Luca Marini (1:39.005), Maverick Viñales (1:39.025), Alex Marquez (1:39.336) e do colega de equipa Raul Fernandez (1:39.460). Curiosamente, o pior Aprilia no dia acabou por ser o suposto chefe de fila, o espanhol Aleix Espargaró, com a 12.ª volta mais rápida em 1:39.648.Nota ainda para Fabio Quartararo, que fez a oitava melhor marca (1:39.614) e Marc Márquez, apenas 19.º, com 1:40.170 como melhor registo. Por fim, a jornada foi para esquecer para a KTM, com Brad Binder e Jack Miller a serem 15.º e 16.º, ao passo que as GAS GAS ficaram em 22.º e 24.Portimão recebe no domingo a segunda e última sessão de testes deste programa, com as motos a terem via livre para rodar no traçado do AIA entre as 9:30 e 17:30.