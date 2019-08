Miguel Oliveira em 9.º nos terceiros treinos livres do GP República Checa

Miguel Oliveira voltou a fazer um treino muito positivo em Brno. Este sábado, na terceira sessão de treinos livres do GP República Checa, o piloto português da Red Bull KTM Tech3 registou o 9.º melhor tempo, depois de ter sido 4.º e 13.º nas sessões da véspera.O espanhol campeão do Mundo Marc Márquez liderou a folha de tempos, seguido pelo compatriota Maverick Viñalez e pelo francês Sylvain Guintoli.Já no que diz respeito aos pilotos oficiais da KTM, Pol Espargaró foi 8.º e Johann Zarco 16.º.