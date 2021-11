Miguel Oliveira entra no GP Algarve com 18.º tempo na primeira sessão de treinos livres

Miguel Oliveira entrou de forma discreta no GP Algarve, a penúltima prova do Mundial de MotoGP, que se disputa domingo, em Portimão. O piloto português da KTM foi o 18.º na folha de tempos da primeira sessão de treinos livres, realizada esta manhã. Oliveira foi para a pista com pneu médio à frente e duro atrás, à semelhança da maioria dos pilotos.Fabio Quartararo (Yamaha), que garantiu o título mundial há 15 dias, em Misano, fez uma última volta 'canhão' e assumiu a liderança dos tempos, com 1.40,192 minutos. Francesco Bagnaia foi segundo (Ducati) e Jack Miller (Ducati) terceiro.A segunda sessão de treinos livres vai ter lugar também hoje, às 14h10.