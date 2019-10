Miguel Oliveira esclarece gravidade da lesão

Miguel Oliveira foi obrigado este fim de semana a falhar uma corrida pela primeira vez desde que chegou ao Mundial de MotoGP, devido a dores na mão que sentiu na sequência de uma queda a alta velocidade nos treinos livres do GP Austrália . Esta terça-feira, e através das redes sociais, o português, de 24 anos, veio esclarecer a gravidade da sua lesão."Depois das ressonâncias magnéticas que fiz no domingo, na Austrália, descobrimos algumas coisas nos tendões, mas nada de mais. Vimos que a lesão do meu ombro piorou um pouco. Agora, juntamente com a KTM, estamos a tentar decidir o que fazer com isto, também para o futuro", escreveu o piloto português na página oficial da KTM nas redes sociais.Desta forma, não está ainda confirmada a participação de Oliveira no GP da Malásia agendado para o próximo fim-de-semana.