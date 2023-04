Miguel Oliveira: «Espero que amanhã consigamos fazer um melhor arranque e ganhar mais posições»

Miguel Oliveira foi este sábado 5.º classificado na corrida de sprint do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, depois de ter saído da 7.ª posição da grelha de partida.Em declarações no final da corrida, citadas pela assessoria da CryptoDATA RNF MotoGP Team, o piloto português revelou ter sentido dificuldades para conseguir "segurar a frente da moto", queixando-se ainda de pouca aderência e estabilidade na traseira."Foi uma corrida difícil. Quando a corrida recomeçou senti que o facto de não termos mudado de pneus que comprometeu um pouco as nossas chances de obter um resultado melhor. Foi muito difícil conseguir segurar a frente da moto. Não tinha as melhores sensações e a melhor aderência no meu lado esquerdo da traseira para ser competitivo com os rapazes que estavam à minha frente", começou por dizer Miguel Oliveira, mostrando-se confiante num bom resultado amanhã na corrida: "Mas agora temos esta informação para podermos melhorar para amanhã e espero que também consigamos fazer um melhor arranque e ganhar mais posições."