Miguel Oliveira: «Estou feliz mas senti que podia chegar ao 5.º lugar»

Miguel Oliveira mostrou-se satisfeito com o 6.º lugar alcançado este domingo no GP Teruel, em Espanha, embora reconheça que o 5.º posto estava ao seu alcance.





"Estou feliz com a minha corrida. Senti que podia ir pouco mais para a frente, pelo menos chegar ao 5.º lugar. Mas foi difícil para mim ultrapassar, demorei algum tempo, não foi fácil. Senti-me forte, competitivo e penso que foi uma boa reação ao que sucedeu no último fim-de-semana", considerou Oliveira, em declarações à assessoria de imprensa da Red Bull KTM Tech3."Foi um fim-de-semana consistente, muito bom para nós com o 8.º lugar na grelha e a 5.ª posição na corrida, acho que fizemos um bom trabalho. Temos de estar satisfeitos, mesmo sabendo que podíamos ter feito mais. Vamos agora centrar atenções nas últimas três corridas em novembro", finalizou o português.