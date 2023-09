Miguel Oliveira fala em "dia difícil" mas assume: «É uma pista divertida, desfrutei bastante»

O português Miguel Oliveira (Aprilia) considerou esta sexta-feira que viveu "um dia bastante difícil", ao concluir os treinos cronometrados para o Grande Prémio da Índia de MotoGP, 13.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade, no 17.º lugar.

O italiano Luca Marini (Ducati) conseguiu o melhor tempo e o recorde ao circuito de Buddh, em 1.44,782 minutos, superando em oito milésimas de segundo Jorge Martín (Ducati) e em 51 o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Miguel Oliveira cumpriu a sua melhor volta em 1.45,863 minutos, mais 1,081 segundos do que Marini, terminando a jornada no 17.º lugar, a mesma posição em que tinha ficado na primeira sessão de treinos livres, liderada pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati).

"Hoje, foi um dia bastante difícil, tivemos mais de uma hora de sessão pela manhã e à tarde. Não é fácil de gerir e com certeza que não fizemos o esforço máximo fisicamente", manifestou o piloto de Almada, da equipa CryptoDATA RNF.

A sessão da manhã "foi um pouco complicada", segundo Oliveira, que explicou as dificuldades que teve em pista. "[Foi complicado] entender onde colocar as rodas. Nós forçamos um pouco mais com os contrarrelógios na sessão de treinos, mas com o calor tem sido bastante desafiante", justificou.

Ainda assim, o português revelou que a pista é divertida e só pensa em "dar mais um passo em frente" no sábado. "Com certeza é [uma pista] muita técnica, tem muitos pontos onde não dá para soltar muito. Obviamente, é uma pista divertida de pilotar. Desfrutei bastante, especialmente na sessão da tarde, e estou ansioso por amanhã [sábado] para dar mais um passo em frente", concluiu.

Com este resultado, o piloto natural de Almada, que tal como a maioria dos pilotos teve as primeiras voltas canceladas, vai disputar a primeira fase de qualificação (Q1), no sábado, a partir das 11h20 locais (06h50 em Lisboa), para tentar um dos dois lugares de acesso à Q2, marcada para as 11h45 (07h15).

A corrida sprint vai ser disputada a partir das 15h30 (11h00), no sábado, enquanto o Grande Prémio da Índia está marcado para domingo, às 17h15 (12h45).

Com 65 pontos, Oliveira ocupa o 13.º lugar na classificação de pilotos do Campeonato do Mundo, que é liderada, com 283, pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje não foi além do sétimo melhor tempo.