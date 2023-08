Miguel Oliveira falha acesso direto à Q2 em Silverstone

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Miguel Oliveira, em Aprilia, foi esta sexta-feira o 14.º mais veloz na segunda sessão de treinos do Grande Prémio da Grã-Bretanha - a única que valia para o acesso à Q2 -, falhando desta forma o entrada direta na ronda dos 10 mais rápidos da qualificação de sábado.

Depois de ter sido o 17.º mais rápido na sessão de treinos inicial - a primeira de treinos livres -, com 2:02.174 minutos, o português da CryptoDATA RNF até melhorou consideravelmente a sua marca na seguinte, mas os 1:59.665 que fez de melhor registo deixaram-no foram dos dez mais rápidos. Alex Márquez, o 10.º, fez 1:59.298, tendo pelo meio ficado as duas Yamaha (Fabio Quartararo e Franco Morbidelli) e ainda o regressado Marc Márquez.

De resto, nota para o facto da sessão de treinos ter sido marcada por um inesperado autor da volta mais rápida, com Aleix Espargaró a levar a sua Aprilia ao topo da folha de tempos, com 1:58.183 minutos. O espanhol da equipa oficial da marca italiana não só surpreendeu por ter sido o mais veloz, como também pela diferença para os demais, já que Jorge Martin ficou a mais de seis décimos de segundo (1:58.854) e Brad Binder a mais de sete (1:58.898). Maverick Viñales também brilhou na outra Aprilia oficial, ao ser quarto.



Sábado volta a ação ao traçado de Silverstone, com a disputa da segunda sessão de treinos livres pelas 10h10. Depois, a partir das 10h50, arranca a Q1, onde Miguel Oliveira tentará ser um dos dois mais rápidos, para avançar rumo à Q2.