Miguel Oliveira falha acesso direto à Q2 no GP de Itália

Miguel Oliveira foi 20.º nos treinos livres do GP de Itália esta sexta-feira e falhou, assim, o acesso direto à segunda sessão de qualificação. O português da RNF Aprilia, que vem de uma lesão, vai amanhã integrar a Q1 e lutar pelos últimos dois lugares de acesso ao grupo de pilotos que vão lutar pela pole position.O mais rápido do dia foi Francesco Bagnaia (Ducati), que fez uma volta em 1.45,436 minutos. O italiano foi mais rápido do que Marco Bezzecchi e Alex Rins.Igualmente apurados para a Q2 estão Brad Binder, Jorge Martin, Enea Bastianini, Johann Zarco, Marc Márquez, Aleix Espargaró e Luca Marini.Amanhã disputa-se a qualificação, bem como a corrida sprint, agendada para as 14 horas.