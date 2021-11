Miguel Oliveira falha entrada direta na Q2 em Portimão

Miguel Oliveira não conseguiu entrar diretamente na Q2 esta manhã em Portimão e vai ter de passar pela primeira sessão de qualificação, onde lutará por um dos dois lugares ainda disponíveis na Q1, reservada aos 12 pilotos mais rápidos do dia.O português continuou a revelar problemas de aderência e entrou na sessão de forma algo discreta, mas na parte final fez uma volta a 1.40,061 - a melhor do fim de semana até agora -, com pneus macios, que o colocou no 14.º lugar. Caiu depois para o 15.º posto.O mais rápido foi Francesco Bagnaia (Ducati), com uma volta a 1.39,202 minutos, superando Fabio Quartararo (Yamaha), que tinha sido o mais veloz até então.A quarta sessão de treinos livres está agendada para as 13h30, sendo que a Q1 terá lugar às 14h10. A Q2 está marcada para as 14h35.