Miguel Oliveira: «Faltou um bocadinho de velocidade e aderência para podermos lutar por mais»

Miguel Oliveira terminou este domingo o GP de Portugal, em Portimão, na 5.ª posição , e no final da corrida, em declarações à Sport TV, explicou que "faltou velocidade e aderência" para lutar pelo pódio."Foi uma corrida interessante, conseguimos recuperar bastantes posições, que era o objetivo. Ainda assim, notamos que ainda nos falta um bocadinho. Tecnicamente não tivemos a mota perfeita, mas nenhum dos nossos adversários a tinha. Ainda assim, conseguimos terminar numa boa posição. Faltou um bocadinho de velocidade e aderência para podermos lutar por mais, mas disputámos boas posições e saio daqui com um bom fim de semana, à exceção do problema técnico que tivemos na qualificação. Não se pode sempre querer terminar no pódio, o 5.º lugar foi bom para chegar à próxima corrida com a moral em alta", começou por dizer o piloto português.E prosseguiu: "A minha posição de saída foi comprometida por este pequeno percalço de ontem, apesar disso fiz um bom arranque. Se tivesse arrancado mais à frente talvez tivesse feito melhor. Talvez pudesse compensar o facto de não ter tanto ritmo como os da frente e disputar as posições de pódio. Saímos daqui com pontos, que é o importante".Questionado acerca da situação contratual com a KTM, Miguel Oliveira referiu não ter muito mais a acrescentar além do que Pit Brier disse após a corrida, quando frisou que quer contar com o piloto português. "Nunca escondi que também fui abordado por diversos construtores e isso é bom, aumenta o meu valor, mas não quero estar em disputa por nenhuma equipa. Quero estar onde a equipa veja que sou uma mais valia, sinto que posso dar muito ao projeto, sinto que a KTM é a equipa com mais perspetivas de crescimento, e portanto daqui a umas semanas poderemos alinhavar mais detalhes sobre o futuro".Relativamente às perspetivas para a próxima corrida, em Jerez, Oliveira sublinhou que espera dificuldades. "Espero tempo mais estável para trabalharmos durante o fim de semana, que será importante para projectar o futuro da mota. Para mim, Jerez? Foi sempre um circuito que me custou um bocadinho, mas acredito que este ano posso melhorar. Já fui bastante rápido lá e espero voltar a ser".