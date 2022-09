Miguel Oliveira fecha primeiro dia de treinos de São Marino em 12.º lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi esta sexta-feira 12.º classificado no conjunto das duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio de São Marino de MotoGP, 14.ª prova do Mundial de Velocidade em motociclismo.



O piloto natural de Almada concluiu a sua melhor volta em 1.32,330 minutos, a 0,813 segundos do mais rápido do dia, o italiano Enea Bastianini (Ducati).

O transalpino Francesco Bagnaia (Ducati) foi o segundo mais rápido, a 0,114 segundos, com o australiano Jack Miller (Ducati) em terceiro, a 0,185 segundos.

Na primeira das duas sessões do dia, Miguel Oliveira tinha sido o 18.º mais rápido, numa sessão em que Francesco Bagnaia foi penalizado com a perda de três lugares na grelha por ter rodado devagar na última volta da sessão.

Oliveira acabaria por melhorar mais de um segundo na sessão da tarde, onde sofreu uma pequena queda que o impediu de terminar entre os dez primeiros, ainda que sem consequências físicas para o piloto luso.

A Honda aproveitou para anunciar a presença do espanhol Marc Márquez nos testes que se realizam na próxima semana, após a corrida de domingo, numa altura em que o antigo campeão mundial se encontra na derradeira fase de recuperação à terceira operação ao braço direito.

O GP de São Marino é a 14.ª ronda da temporada.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), campeão mundial em título, chega a esta prova na liderança do campeonato, com 200 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 10.º, com 85.

No sábado disputam-se mais duas sessões de treinos livres e as duas fases da qualificação.

AGYR // AJO

Lusa/Fim