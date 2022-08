Miguel Oliveira fecha primeiro dia de treinos para o GP de Silverstone no 6.º lugar

Miguel Oliveira fechou, esta sexta-feira, o primeiro dia de treinos para o GP de Silverstone de MotoGP no 6.º lugar.O piloto português da KTM, que fechou a primeira sessão em 14.º com o tempo de 2:01.120, melhorou significativamente na segunda, fazendo 1:59.163. Miguel Oliveira foi o mais rápido no primeiro setor, registando um tempo de 0:23.193, e ficou atrás da Yamaha de Fabio Quartararo no quarto setor.O próprio Quartararo registou o melhor tempo do dia, com 1:58.946, num pódio fechado pela Suzuki de Joan Mir (1:59.100) e pela Aprilia de Maverick Viñales (1:59.123).Recorde-se que a terceira e quarta sessões de treino decorrem amanhã, tal como a qualificação. A Q1 tem início pelas 14h10.