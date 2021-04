Miguel Oliveira fecha primeiro dia no GP de Doha com o 11.º melhor tempo

Miguel Oliveira fechou esta sexta-feira o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de Doha com o 11.º melhor tempo na tabela combinada, voltando a ser o KTM mais rápido. O piloto nacional, de 26 anos, fez a sua melhor volta em 1:53.944 (na segunda sessão), ficando já bastante próximo da marca que conseguira há uma semana na qualificação.





Tudo isto num dia de treinos em Losail, no Qatar, que voltou a ser comandado pelas Ducati, com os três tempos mais velozes, por Jack Miller (1:53.145), Pecco Bagnaia (1:53.458) e Johann Zarco (1:53.537). Aliás, a marca italiana conseguiu mesmo colocar um outro piloto no top-5 (Jorge Martín), tendo pelo meio ficado o 'primeiro dos outros', o italiano Fabio Quartararo.No sábado a ação volta à pista de Losail, primeiro para a realização dos treinos livres (3 e 4) e depois para as qualificações, a partir das 18 horas.