Miguel Oliveira fecha testes em Portimão com o 11.º melhor tempo

Depois do sexto lugar na véspera, Miguel Oliveira foi este domingo o 11.º piloto mais rápido no segundo e último dia de testes para a nova temporada do MotoGP, realizados no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O piloto português da RNF Aprilia até melhorou o seu registo, passando-o de 1:39.466 no sábado para 1:38.584 este domingo, mas a verdade é que também grande parte dos restantes conseguiram ganhos consideráveis.O que não mudou foi o nome do mais veloz, já que Pecco Bagnaia voltou a arrasar toda a concorrência, com uma melhor volta nos 1:37.968 minutos, que deixou Johann Zarco a 0.296 segundos. Fechou o trio de mais rápidos o vicecampeão do ano passado, o francês Fabio Quartararo, com 1:38.302. Nota para a presença massiva da Ducati no top-10 (sete motos), o nono lugar de Brad Binder (1:38.480) e o décimo de Aleix Espargaró (1:38.569). Já Maverick Viñales, o outro Aprilia oficial, foi 12.º, com 1:38.678.Fechado este último dia de testes, as equipas entram agora na derradeira fase de preparação, com o arranque do Mundial a estar marcado para dentro de duas semanas, entre 24 e 26 de março, novamente em Portimão.