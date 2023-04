Miguel Oliveira: «Fizemos o mais complicado: pontuar na corrida Sprint»

Depois de ter saído de 15.º, Miguel Oliveira conseguiu acabar dentro dos pontos na corrida Sprint do Grande Prémio das Américas, ao finalizar na 8.ª posição. Um resultado que deixou o piloto da equipa CryptoDATA RNF MotoGP satisfeito, especialmente por conta desse ponto de partida complicado."Não foi ideal começar em 15.º, mas conseguimos minimizar a situação e recuperámos alguns lugares. Fizemos o que queríamos - pontuar na corrida Sprint, que é o mais complicado a conseguir. Este resultado significaria mais pontos amanhã, mas de momento temos de trabalhar um pouco mais na moto, visto que não me sinto completamente confortável. Não fui capaz de ter aquela aderência extra no início, com pneus novos, mas consegui mesmo assim ultrapassar alguns pilotos. Vou começar novamente de 15.º amanhã e tenho muito trabalho para fazer", disse o português, citado pela assessoria da CryptoDATA RNF MotoGP.