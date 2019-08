Miguel Oliveira foi 13.º na segunda sessão de treinos livres em Brno

Miguel Oliveira parece ter encontrado a fórmula certa para a KTM no regresso das férias. Depois de ter sido 4.º classificado nadesta manhã em Brno - palco do GP República Checa do próximo domingo - o piloto português continuou a rodar a bom ritmo, tendo sido 13.º na segunda sessão, o que deixa boas perspetivas para a qualificação de amanhã.A sessão foi dominada por Fabio Quartararo, que alcançou um registo melhor do que Marc Márquez. O campeão do mundo em título foi novamente segundo. Jack Miller fechou o pódio da folha de tempos e Andrea Dovizioso, que de manhã fora o mais veloz, ficou em 4.º.Oliveira voltou a ser mais rápido que os pilotos oficiais da KTM. Johann Zarco foi 20.º e Pol Espargaró 22.º.