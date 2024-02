Miguel Oliveira foi o 15.º mais rápido no primeiro dia de testes oficiais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aí está. Miguel Oliveira já rodou na nova Aprilia, uma moto versão 2024, que lhe foi destinada pela Trackhouse, a sua nova equipa. O piloto português foi o 15.º mais rápido no final do primeiro dia de testes oficiais de pré-temporada que vão decorrer até esta sexta-feira em Sepang, na Malásia.Miguel Oliveira rodou em 1.58,750 minutos, ficando a 0,799 segundos do mais rápido, que foi Jorge Martín (Prima Pramac/Ducati).