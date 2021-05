Miguel Oliveira foi o melhor KTM nos testes de Jerez

Depois de ter sido 11.º no Grande Prémio de Espanha, Miguel Oliveira voltou esta segunda-feira a subir à sua KTM no traçado de Jerez de la Frontera, agora para realizar um dia único de testes tendo em vista o que aí vem. O piloto nacional foi o melhor da equipa austríaca, ao registar a sétima melhor marca entre todos os presentes, com 1:37.508 minutos, um registo que o colocou a 0,6 segundos do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales.





Nuns testes que não contaram com Fabio Quartararo (ainda combalido pelos problemas de domingo) e onde Marc Márquez rodou apenas em sete voltas (também ele com dores provocadas pela prova), Miguel Oliveira efetuou um total de 72 voltas, tendo registado a sua melhor marca na 27.ª, com um tempo que representou uma melhoria de dois décimos em relação ao melhor registo da qualificação."Aproveitámos este dia para olhar para diferentes soluções na configuração da moto e para o pneu frontal macio e o traseiro médio, como teríamos feito numa simulação de corrida. Fizemos muitas voltas boas. Foi importante para entender como usar estes compostos macios e também perceber a sensação da frente, sem perder nada com as modificações que fizemos para tentar evoluir. Queremos manter as características positivas da moto", explicou o piloto de Almada, citado pela KTM.De Jerez, o MotoGP seguirá agora para Le Mans, onde dentro de duas semanas se disputará o Grande Prémio de França, a quinta prova do Mundial.