Miguel Oliveira foi o quinto mais rápido no primeiro dia de testes no Qatar

Miguel Oliveira começou a temporada de 2021 com o pé direito, ao ser o quinto mais veloz no segundo dia de testes que se realizam no Qatar. Pela primeira vez aos comandos da KTM oficial num teste cronometrado, o piloto natural de Almada rodou 57 voltas a Losail, 'cravando' o cronómetro em 1:55:044, a 0,397 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Aleix Espargaró.





Primeiro dia da 'nova' vida de Miguel Oliveira no MotoGP



Miguel Oliveira foi mesmo o melhor KTM de forma bem destacada, já que Brad Binder foi apenas 12.º (1:55.535), ao passo que Iker Lecuona foi 22.º (1:56.920). Já Danilo Petrucci, no seu primeiro dia mais a sério com uma KTM, foi o 23.º mais rápido, com 1:56.989, e Dani Pedrosa, o piloto de testes oficial, ficou-se por uma melhor volta em 1:57.617.Quanto às novidades da temporada, Jack Miller na Ducati oficial foi quarto (1:55.022), Valentino Rossi 14.º na Yamaha da equipa Petronas (1:55.584) e Pol Espargaró, no primeiro dia numa Honda, não foi além do 17.º lugar, com 1:55.878.