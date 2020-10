Miguel Oliveira: «Foi um dia confuso, com pouco tempo de pista seca»

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) espera conseguir no sábado a presença direta na segunda sessão de qualificação para o Grande Prémio de França de MotoGP, após ter sido o 13.º mais rápido nos treinos livres de hoje.

Miguel Oliveira realizou a sua melhor volta na sessão da tarde, com o tempo de 1.35,837 minutos, a 1,481 segundos do mais rápido, o australiano Jack Miller (Ducati).

As duas sessões do Mundial de velocidade de motociclismo de treinos livres hoje realizadas ficaram marcadas pelas diferentes condições climatéricas.

De manhã, com a pista molhada pela chuva, o piloto luso foi apenas 19.º, com o tempo de 1.46,518 minutos, melhorando quase 11 segundos com a pista seca, à tarde.

"Foi um dia confuso, com pouco tempo de pista seca. Mas cumprimos o que tínhamos planeado para a tarde, adaptámo-nos rapidamente à situação e conseguimos fazer algumas voltas com a pista seca", explicou Miguel Oliveira.

O piloto da Tech3 revelou ter-se sentido "bem com a mota": "Por isso, espero que a qualificação seja feita com a pista seca. Espero conseguir entrar diretamente na Q2 [segunda qualificação]", concluiu Oliveira.

No sábado, estão previstas mais duas sessões de treinos livres e uma de qualificação, dividida em duas partes (Q1 e Q2). Os 10 pilotos mais rápidos na terceira sessão de treinos livres garantem, automaticamente, um lugar na Q2, enquanto os restantes têm de começar na Q1, que apura os dois mais rápidos para a Q2.

O Grande Prémio de França é a 10.ª prova da temporada. Miguel Oliveira ocupa, atualmente, a nona posição no Mundial de pilotos, com 59 pontos.