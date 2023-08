Miguel Oliveira: «Foi um dia duro, mas acabou por ser positivo»

Apesar de ter conseguido um 10.º posto na sessão de treinos, o que lhe valeu o acesso direto à Q2 , Miguel Oliveira assumiu que esta sexta-feira no Grande Prémio da Áustria não foi propriamente fácil. À assessoria da equipa CryptoDATA RNF, o piloto português confessou que gostava de ter trabalhado mais na moto, mas deixa claro que em face dos resultados é impossível não ficar satisfeito."Foi um dia duro, mas que acabou por ser positivo. Não senti que tivesse um bom ritmo no geral, mas consegui fazer uma boa volta rápida e isso ajudou-me a ficar dentro do top-10. Gostava de ter tido mais tempo para trabalhar na moto, mas é o que é, temos de estar felizes com os resultados. Para amanhã vamos tentar melhorar algumas coisas e procurar ser competitivos na qualificação e na Corrida Sprint", disse o português.