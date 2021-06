Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Oliveira: «Foi um fim de semana difícil mas estamos felizes com o 5.º lugar» Piloto português da KTM andou perto do pódio no GP da Holanda mas não chegou lá





• Foto: KTM Images/Polarity Photo