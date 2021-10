Miguel Oliveira: «Foi uma boa qualificação»

O português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje quinto classificado na qualificação para o Grande Prémio da Emilia Romangna em MotoGP, 16.ª prova do Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo de 2021, e mostrou-se satisfeito com o resultado.

O piloto luso, que tinha sido quarto colocado na terceira sessão de treinos livres, disputada durante a manhã, fez a sua melhor volta da qualificação em 1.33,439 minutos, a 0,394 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que garantiu a quinta 'pole position' da temporada, quarta consecutiva.

"Foi uma boa qualificação, estou contente por ter feito boas voltas e ter colocado a mota em quinto lugar. Amanhã [domingo], as condições da corrida serão diferentes, espero que para melhor, e que nos consigamos adaptar rapidamente", disse Miguel Oliveira.

O Grande Prémio da Emilia Romagna é a 16.ª e antepenúltima prova da temporada de 2021 do Mundial de MotoGP.