Miguel Oliveira garante estar recuperado da lesão no ombro: «Sinto-me muito confiante e feliz»

O Mundial de MotoGP regressa já no próximo fim de semana, entre os dias 4 e 6 deste mês, com o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, a 9.ª prova da competição. Em declarações divulgadas pela CryptoDATA RNF MotoGP Team, Miguel Oliveira garante estar recuperado da lesão no ombro que o 'atormentou' durante a primeira metade da temporada e refere sentir-se "confiante e feliz por voltar ao trabalho"."É uma boa altura para regressar depois de uma paragem tão longa, que serviu para recuperar do ombro a 100 por cento. Cheguei a um nível físico que se aproxima daquele que tinha no início da temporada. Obviamente que me sinto muito confiante e feliz por voltar ao trabalho, quero ser competitivo novamente na minha Aprilia RS-GP. Não foi o início de temporada que queríamos, mas vamos começar a segunda parte e tentar trazer bons resultados para todos nós", assegurou o português, que nesta altura ocupa o 17.º lugar do Mundial de pilotos, com 27 pontos. A competição é liderada pelo italiano Francesco Bagnaia, com 194.