Miguel Oliveira: «Levamos alguns pontos, mas não estamos totalmente satisfeitos»

No Grande Prémio da Áustria , tal como em praticamente todos as provas desta temporada, a qualificação voltou a obrigar Miguel Oliveira a fazer uma corrida de trás para a frente. Este domingo, no Red Bull, o português conseguiu chegar ao 12.º posto, depois de ter saído de 17.º, algo que, ainda assim, não o deixou totalmente satisfeito."Uma corrida difícil. Dei o meu melhor para tentar recuperar algumas posições, mas tive alguns problemas com o pneu traseiro, que tornou difícil mudar o meu estilo, aproximar-me de outros pilotos e ultrapassar. Fizemos tudo o possível, mas o fim de semana foi bastante bom e é sempre bom estar aqui no Red Bull Ring em frente dos adeptos da KTM. Levamos alguns pontos, mas não estamos totalmente satisfeitos com o resultado e vamos para Misano para tentar mais", disse o piloto português, citado pela assessoria da Red Bull KTM Factory Racing.