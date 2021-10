Miguel Oliveira mostra como se prepara um piloto de MotoGP

A menos de um mês do regresso ao nosso país do mundial de Moto GP, Miguel Oliveira assina mais um lançamento da Red Bull. No novo 4Pack, o piloto de Almada desafia todos os fãs a seguirem os seus passos na intensa preparação para a corrida, através do programa "Treina Como Um Pro". Neste programa, Oliveira e os restantes atletas da equipa Red Bull abrem as portas do ginásio e dão dicas para chegar à melhor forma.





Numa altura em que se iniciam os preparativos para o regresso do mundial de Moto GP ao nosso país, Miguel Oliveira surge em destaque no 4Pack Red Bull Treina Como Um Pro, que acaba de chegar ao mercado nacional. Para todos os fãs, esta é uma oportunidade única de conhecer o plano de treinos do piloto.O piloto de Almada desafia todos os fãs através do programa "Treina Como Um Pro", abrindo as portas do seu ginásio para mostrar como é a sua intensa preparação para as corridas em www.redbullpro.pt . Flexões com um só braço, saltar à corda, abdominais e kettlebells são alguns dos destaques. Além do Falcão, podem também ser seguidos os treinos de outros atletas da equipa Red Bull: Pedro Pichardo (atletismo), Gustavo Ribeiro (skate), Teresa Bonvalot (surf), Helder Nunes (hóquei em patins), Hugo Pinheiro (bodyboard) e Tiago Ferreira (BTT).Oliveira está em destaque no desafio do mês do Red Bull Pro, convidando os fãs a gravar um vídeo no Instagram (Reels), em que mostrem o desnível acumulado positivo alcançado num minuto. O melhor vai viver uma experiência única – um treino na companhia de Miguel Oliveira.O novo 4Pack Red Bull Treina Como Um Pro está já à venda em supermercados e hipermercados de todo o país.