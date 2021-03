Miguel Oliveira mostra foto com 17 anos: «A sensação não é diferente, preparem os corações»

A espera está quase no fim: depois de cerca de cinco meses de interregno, o Mundial de Motociclismo de velocidade regressa já no próximo fim de semana, com o primeiro de dois Grandes Prémios no circuito de Losail, no Qatar, onde Miguel Oliveira, de 26 anos, inicia o ataque a uma temporada em relação à qual parte com enormes expectativas, depois do que conseguiu alcançar em 2020.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MiguelOliveira88 (@88migueloliveira)

Este domingo o piloto português mostrou-se ansioso pelo arranque das corridas. "Há 17 anos estava a pronto para começar a minha primeira temporada. No próximo domingo a sensação não é diferente. Preparem os corações", escreveu numa publicação nas redes sociais.O piloto português ficou em 9.º lugar no Mundial do ano passado, mas a apenas a 14 pontos do terceiro classificado, depois de ter vencido duas corridas, no GP Estíria (na Áustria, casa da ‘sua’ KTM) e no regresso do GP Portugal ao calendário.