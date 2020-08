Miguel Oliveira mostra KTM em Almada

Ainda a celebrar a vitória no Grande Prémio da Estíria, na Áustria, o piloto Miguel Oliveira levou a sua moto KTM a passear por alguns lugares icónicos na cidade de Almada. O português, que fez história ao vencer uma corrida no Mundial de MotoGP, tirou algumas fotos junto ao Tejo e à ponte 25 de Abril, ao lado de amigos. “Estes últimos dias tive o privilégio de andar com a minha moto por alguns sítios emblemáticos. Grato à Red Bull por por esta oportunidade. Imagens para breve”, revelou nas redes sociais.

R ecorde-se que o piloto luso volta à pista no Grande Prémio de São Marino, a 11 de setembro, com o objetivo de lutar mais uma vez pelos lugares cimeiros da classificação.