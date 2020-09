Miguel Oliveira "motivado" para o Grande Prémio da Catalunha

Miguel Oliveira (KTM) garantiu estar "motivado" para o Grande Prémio da Catalunha, a oitava prova do Mundial de MotoGP que se disputa no próximo domingo, em Barcelona.

Em declarações difundidas pela equipa Tech3, pela qual alinha o piloto de Almada, Miguel Oliveira disse que o circuito de Montmeló "é uma pista que se adequa bem" à KTM e ao seu "estilo de condução".

"Estou a gostar de trabalhar assim e conseguir um resultado ainda melhor do que aquele que consegui no GP da Emilia Romana", frisou o piloto português.

Miguel Oliveira garante mesmo estar "motivado para ir a Barcelona".

"Depois do resultado da corrida em Misano [no domingo, no qual foi quinto classificado], penso que podemos relaxar um pouco", sublinhou.

O GP da Catalunha será a oitava prova do Mundial de MotoGP e, após sete corridas disputadas, Miguel Oliveira é oitavo classificado, com 59 pontos, a 25 do líder, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).