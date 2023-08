Miguel Oliveira: «Não consegui ser consistente no 'time attack'»

Miguel Oliveira mostrou-se desapontado com o seu desempenho na sessão de treinos para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, onde fez o 14.º melhor tempo e, por isso, falhou o acesso à Q2. O piloto português da equipa CryptoDATA RNF assume ter sentido que podia ter feito melhor, mas não conseguiu alinhar tudo para que essa volta saísse."Não estou muito feliz, porque hoje tinha a volta ideal para entrar na Q2, mas não consegui que tudo encaixasse. Além disso, tive uma nova configuração para testar hoje, com pontos positivos e negativos. Ao ir para o ataque ao tempo, simplesmente não consegui ser consistente, o que é uma pena. Mas, no global, creio que temos potencial para ser mais rápidos. Por isso, amanhã esperamos conseguir alinhar tudo. Parece que o clima será mais desafiante do que hoje, por isso é tudo uma questão de encontrar o ritmo e ir o mais rápido possível", disse, citado pela assessoria de imprensa da equipa CryptoDATA RNF.