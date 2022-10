Miguel Oliveira não esconde frustração na Malásia: «A minha corrida foi em marcha atrás»

Miguel Oliveira não ficou satisfeito com o desempenho da sua KTM este domingo no Grande Prémio da Malásia. O piloto português foi 13.º e falou no final de uma "corrida bastante frustrante"."Já tive corridas destas este ano, o início foi bom, mas depois a limitação de alguma forma vai chegando. Em circuitos com um nível de aderência bastante baixo sofremos um bocadinho mais do que o normal. A minha corrida foi em marcha atrás a partir da 11.ª ou da 12.ª volta, não tinha nada para me defender, perdia nas acelerações, perdia na extremidade do pneu, muita estabilidade para poder virar a mota... Depois, quando perdemos a aderência atrás sobrecarregamos muito o pneu da frente, por isso é frustrante ver esta diferença tão grande. Fisicamente, com a pilotagem não consegui fazer nada de diferente para ultrapassar esta dificuldade", explicou o piloto português, em declarações à SportTV.O pneu traseiro acabou muito desgastado: "Sabíamos que ia ser uma corrida onde o pneu ia desgastar bastante. Não tinha condições à saída para estrategicamente salvá-lo ou fazer qualquer tipo de gestão porque tinha de ir ao ataque para recuperar posições. As limitações foram mais ou menos as que encontrei na qualificação, atrás do [Luca] Marini, do Marc [Márquez], quando eles fizeram as voltas rápidas. Comuniquei isso à equipa, fizemos o melhor que pudemos de ontem para hoje, mas não foi suficente."Miguel deu feed-back destes problemas à equipa. "Falta a solução para eles, mas isso não é só de agora..."Em Valência, última corrida da época, o português vai despedir-se da KTM. "De alguma forma estou desejoso para acabar e muito motivado para o que aí vem. Vai ser um virar de página importante para mim. Não sei o que esperar de Valência, mas o objetivo é ir em busca do 8.º lugar [no Mundial], é possivel e é nisso que vou focar-me. Mas manter a 9.ª posição no campeonato seria um resultado positivo."O piloto português falou também da morte de Dietrich Mateschitz, cofundador da Red Bull. "O senhor Mateschitz acabou por falecer, vítima de uma doença terminal que se prolongava há alguns meses. Era uma figura importantíssima no que toca ao mercado das bebidas energéticas, mas não só. Criou uma marca que transcende a bebida, que fez algo único e pioneiro na Fórmula 1. Não sendo historicamente um construtor de carros, a Red Bull criou uma equipa de F1. Fez tantas coisa em diversos desportos... A nós impacta-nos diretamente porque tem apoiado diversas marcas, projetos, como o da KTM, desde as Moto3 em 2012 até ao MotoGP. É levar este sentimento de gratidão pelo que ele fez e pelo que a Red Bull certamente continuará a fazer."