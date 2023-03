Miguel Oliveira: «Não fiz nenhum 'time attack', mas mesmo assim fomos muito competitivos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sexto piloto mais rápido no primeiro de dois dias de testes no Autódromo Internacional do Algarve , Miguel Oliveira mostrou-se bastante satisfeito pelo desenrolar dos acontecimentos, especialmente por ter sido competitivo sem sequer ter feito uma volta em 'time attack'."Hoje foi um dia positivo. Senti-me bem na moto. Não fizemos nenhuma volta em 'time attack', mas mesmo assim fomos muito competitivos. Por isso, estou muito entusiasmado para amanhã. Vou tentar puxar ainda mais pela Aprilia RS-GP e procurar sentir-me ainda mais confortável na moto", declarou o português, citado pela assessoria da RNF MotoGP Team.