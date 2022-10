Miguel Oliveira: «Não peço e rezo para que chova a todo o momento...»

Vencedor do Grande Prémio da Tailândia, há duas semanas, Miguel Oliveira foi um dos pilotos 'chamados' à conferência de imprensa de antevisão ao GP da Austrália, uma prova que ameaça ser novamente à chuva, tal como sucedeu em Buriram, numa prova na qual a vitória foi português. Caso as condições se mantenham, o piloto da KTM partirá como um dos favoritos, mas de olho na prova de domingo o piloto nacional deixa claro que há mais fatores a pesar do que propriamente a maior ou menor habilidade para o piso molhado.



"Não peço e rezo para que chova a todo o momento, este desporto é 95% 'drive performance', não 'wet performance'. Mas é evidente que, se chover, vou aproveitar todas as vantagens que tenho. Para ser honesto, não acho que tenha essa enorme vantagem em conduzir com chuva. Acredito ser bastante rápido a saltar para a moto e sentir-me bem com o piso molhado. Se analisar a corrida, é esta a minha única vantagem, a fase inicial. Depois, sou rápido nas situações normais da corrida, na consistência e na velocidade. Mas a posição inicial com chuva é muito importante, não podes ficar muito atrás dos outros pilotos. Temos ainda a pressão dos pneus, o atacar nos momentos errados... Não me considero um especialista com chuva. Aliás, já fiz algumas corridas com chuva e só ganhei duas delas. Não rezo para que chova", garantiu o português, que teve ao seu lado Marc Marquez, Remy Gardner e Izan Guevara.



Analisando em concreto o traçado australiano, Oliveira falou de "um circuito especial devido ao tempo" e "um pouco frio". "É um desafio entender o quanto podemos ser rápidos nas sessões. Não espero encontrar diferenças extremas ou dificuldades extras que normalmente encontramos em todas as provas", frisou o piloto, citado pela sua assessoria de imprensa.



Apesar de ser um piloto já bem sucedido na categoria rainha, o português irá estrear-se em MotoGP no traçado australiano, algo que serve como desafio extra. "O MotoGP é completamente diferente e espero adaptar-me rápido (...) É um circuito onde não travas muito, é super rápido e onde deves travar levemente. Precisas de encontrar o ritmo e, em certas partes, tens de ser agressivo mas de uma forma agradável".



O Grande Prémio da Austrália arranca já esta noite, com a primeira sessão de treinos livres a estar marcada para as 23.55 de Lisboa.





