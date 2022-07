Miguel Oliveira: «Não tomo decisões em relação ao futuro com base no dinheiro que vou ganhar»

Miguel Oliveira voltou a falar do futuro no MotoGP, agora que é um dos poucos pilotos sem saber onde vai correr em 2023. O piloto de Almada começou por explicar a relação com a KTM, que representa até ao final de 2022, e como as coisas mudaram."No início do ano, as minhas expectativas eram renovar o contrato com a KTM. À medida que as corridas avançavam, eles informaram-me da intenção de continuar [na equipa] e começámos a pensar nos termos de um acordo futuro. Mas pouco antes do Grande Prémio de Mugello disseram-nos que não tinham um lugar para me oferecer na equipa de fábrica", reiterou em entrevista à revista 'PecinoGP' conduzida antes do GP da Holanda.O 'Falcão', de 27 anos, não tem dúvidas da sua importância para a KTM e deixou-o bem vincado. "Às vezes as comparações são justas, às vezes as comparações são injustas. Na minha opinião, tens de olhar muito mais além dos resultados. Senti, e ainda acredito, que sou muito valioso como piloto da KTM mas a decisão deles é ter um piloto diferente. A decisão da KTM é algo que eu não tenho de concordar ou entender. É o que é. Não tomo decisões em relação ao futuro com base no dinheiro que vou ganhar, a minha prioridade é estar num ambiente, numa equipa e numa moto competitiva", sublinhou o piloto que é apontado à Aprilia.Francesco Guidotti, team manager da KTM, ofereceu-lhe um lugar na Tech3. A opção da recusa foi, mais uma vez explicada por Oliveira."Era para ser uma equipa júnior para promover pilotos de Moto2, que fossem estreantes. Agora tornou-se numa equipa onde eles trazem pilotos que acreditam que podem ser competitivos. Vejo-me como piloto de primeira linha. Talvez seja puro ego, mas acho que não são muitos os pilotos que venceram corridas de MotoGP", atirou o piloto que em 2022 venceu o GP da Indonésia.