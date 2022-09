Miguel Oliveira: «O desgaste do pneu traseiro foi inesperado»

O piloto Miguel Oliveira (KTM) admitiu este domingo que "um desgaste inesperado no pneu traseiro" influenciou o seu resultado no Grande Prémio de Aragão de MotoGP, 15.ª ronda do Mundial de Velocidade em motociclismo, na qual foi 11.º classificado.



"Não foi o resultado que queríamos, porque fomos rápidos e competitivos durante todo o fim de semana. Mas hoje, o desgaste do pneu traseiro foi inesperado", disse o português, em declarações ao site da sua equipa, a KTM.

Miguel Oliveira, que chegou a rondar na oitava posição, mas foi perdendo lugares na parte final da corrida, disputada no traçado do Motorland, afirmou ter sentido alguns problemas para na parte inicial. "Estava com problemas no início da corrida e não consigo encontrar nenhuma razão para isso. Tive uma largada difícil, quando outro piloto me atacou na curva 15 e tive de sair de pista", afirmou Miguel Oliveira, que saiu para a prova na 11.ª posição da grelha.

O português, que ocupa o 11.º lugar do Mundial com 95 pontos, considerou que o "fim de semana foi satisfatório", mas acrescentou: "Apesar disso, não conseguimos materializar em resultados, teremos outra hipótese no próximo fim de semana".

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje 11.º classificado no Grande Prémio de Aragão de MotoGP, 15.ª ronda do Mundial de Velocidade em motociclismo, que foi vencida pelo italiano Enea Bastianini (Ducati).

O piloto luso concluiu as 23 voltas ao traçado do Motorland a 17,071 segundos do vencedor, o italiano Enea Bastianini (Ducati), que bateu o compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) em cima da meta, por 0,042 segundos, e o espanhol Aleix Espargaro (Aprilia), terceiro, por 6,139.

Quando faltam disputar cinco provas do Mundial, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que caiu logo nos primeiros instantes em Aragão e teve de abandonar a corrida, mantém a liderança do campeonato, com 211 pontos, mas agora seguido de perto por Bagnaia, que tem 201.

A próxima prova do Mundial, o GP do Japão, disputa-se em 25 de setembro, o circuito de Motegui.