Miguel Oliveira: «O meu valor é reconhecido por diversas equipas»

A continuidade de Miguel Oliveira na KTM não tem sido muito aflorada em Portimão, mas ainda assim o português reconheceu, na sexta-feira, não existirem muitos avanços nas negociações com a equipa austríaca quando foi confrontado com o assunto.

Sem adiantar então pormenores sobre como decorrem as conversas com a KTM...ou se há também com outras escuderias, o piloto de Almada, em declarações cedidas ao nosso jornal, refere: "felizmente o meu valor é reconhecido por diversas equipas e construtores, pelo que diria que está a correr bem e que me devo focar no meu objetivo, que é vencer".

Mas Miguel Oliveira foi categórico quanto ao que deseja para o seu futuro no MotoGP, seja na KTM ou fora dela. "O meu objetivo é continuar numa equipa de fábrica".

Sobre a sua carreira no Mundial de MotoGP, sente o piloto português que lhe falta algo para lutar pelo título? "Nunca o campeonato esteve tão competitivo como nos últimos quatro anos, onde o primeiro e o último se separam por menos de 1 segundo e onde se assistiu a nove diferentes vencedores em uma só temporada. Estes são os factos, e atualmente sou dos pilotos com mais vitórias a competir no MotoGP, logo estou nos lugares cimeiros".

E uma dessas vitórias foi conseguida em Portimão em 2020. Será possível voltar a fazê-lo? "Como em qualquer outra prova, estou preparado para vencer, seja em Portimão ou em outro sítio", constatou Oliveira, para quem "as vitórias são o espelho do sucesso, o que não significa que outros resultados não sejam bons. É uma questão de perspetiva", esclareceu.

O piloto da KTM chega ao Grande Prémio de Portugal em nono (28 pontos) no Mundial e com uma vitória (Indonésia), em quatro provas disputadas. Lidera o italiano Enea Bastianini (Ducati).