Miguel Oliveira: «O papel com o estatuto de atleta não me deu direito a nada»

Miguel Oliveira esteve no Congresso do Desporto de Almada e nas redes sociais fez uma publicação, onde abordou a cultura desportiva nas escolas portuguesas. O piloto do MotoGP recorda os seus tempos de estudante e explica que o Estatuto de Alta Competição de pouco ou nada lhe serviu."Como atleta de alta competição encontrei diversas dificuldades nos estudos, o papel com o estatuto de atleta não me deu direito a nada. Apenas a boa cooperação de alguns professores com prazer de ensinar, é que me foi ajudando. Encontrei professores que diziam que motas não era desporto, portanto, é preciso debater, é preciso informar, formar e fazer acordar aos poucos o país para outras modalidades, outros atletas cheios de mérito que não chegam lá", recorda o piloto da Aprilia, que chegou a frequentar o curso de Medicina Dentária."Falta, entre muitas coisas, cultura desportiva diversificada. O desporto escolar precisa de se elevar vários patamares. Educação não é só matemática, ciências ou português. O desporto ensina-nos muito sobre muita coisa", concluiu.