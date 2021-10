Miguel Oliveira: «Objetivo é recuperar posições e terminar no top-10»

Miguel Oliveira (KTM) disse acreditar que pode terminar num lugar entre os 10 primeiros classificados do Grande Prémio das Américas de MotoGP, 15.ª prova do Mundial de velocidade de motociclismo.

O piloto português reconheceu que este sábado teve "uma qualificação muito difícil, depois dos bons ritmos" que mostrou na segunda e terceira sessões de treinos livres.

Miguel Oliveira acabou por terminar a qualificação na 18.ª posição, depois de ter sido 11.º na terceira sessão de treinos livres e nono na quarta. "Ainda temos muito trabalho pela frente. A nossa mota é bastante nervosa e não nos permite ir mais rápido. Para já, é da 18.ª posição que teremos de sair. O nosso ritmo é bastante melhor. Por isso, o objetivo é recuperar algumas posições e terminar dentro do top-10, que acredito que é o nosso lugar", concluiu o piloto português, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.

O piloto luso chega a esta 15.ª ronda do campeonato na 10.ª posição do campeonato, com 87 pontos.