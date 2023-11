Miguel Oliveira: «Objetivo era apenas ter bom ritmo e recolher informações»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A correr no circuito caseiro da sua equipa, Miguel Oliveira viveu este sábado um dia complicado, à imagem do que têm sido os últimos tempos nas motos da CryptoDATA RNF. Qualificou-se na 19.ª posição e acabou a corrida Sprint apenas uma posição acima, sempre atrás do colega Raul Fernández, isto numa jornada que o próprio assume ter sido de aprendizagem... e pouco mais."Ao começar daquela posição na grelha, o nosso objetivo era apenas ter bom ritmo e recolher informações para amanhã. É um cenário normal quando estás para trás, tudo se torna mais difícil e não é fácil fazer ultrapassagens para recuperar lugares. É muito difícil ultrapassar em curvas curtas. Será difícil na corrida amanhã, não espero muita evolução até lá, por isso só temos de dar o nosso melhor de início a fim e ver o que podemos fazer", considerou o português, em declarações à assessoria de imprensa da equipa malaia.